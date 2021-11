RIFORMA PENSIONI/ L’errore di partiti e sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CIRINO POMICINO

In un articolo pubblicato sul Foglio, Paolo Cirino Pomicino ricorda che in tema di riforma pensioni “i protagonisti politici e sindacali commettono sempre l’errore di confrontarsi o scontrarsi su alcune questioni del presente senza mai avere chiaro il quadro generale delle richieste, dei bisogni e delle prospettive finanziarie e sociali. La previdenza è un sistema complesso sul quale incidono una serie di fattori”, tra cui il tasso di natalità, l’aspettativa di vita, il tasso di crescita del Pil e dell’occupazione. Tutto questo, spiega l’ex ministro, “per il semplice motivo che le pensioni dei nonni le pagano i figli e più ancora i nipoti e a entrambi bisognerebbe garantire una tutela previdenziale la più vicina a quella degli stessi nonni”.

RIFORMA PENSIONI/ Se Draghi è riuscito a vendere la Fontana di Trevi ai sindacati

L’ERRORE DI PARTITI E SINDACATI

Per Cirino Pomicino, invece, “partiti e sindacati guardano ogni singolo provvedimento con l’occhio dell’oggi piuttosto che con quello del lontano domani”. Dal suo punto di vista è quindi lecito chiedersi, considerando a parte il caso dei lavori usuranti, “perché una persona dovrebbe andare in pensione a 62 anni senza avere 40 anni di contributi quando la vita media ha raggiunto gli 83 anni nel nostro Bel Paese”. L’ex ministro ritiene poi una “sciocchezza” quella per cui “se uno lavora qualche anno in più toglie opportunità ai giovani. Quelli che lo dicono sono gli stessi che da alcuni anni applicano ai rendimenti dei fondi pensione un prelievo del 17 per cento quasi che fossero un fondo di private equity, togliendo così al montante contributivo delle pensioni complementari dei giovani di oggi quasi un miliardi di euro ogni anno”.

Riforma pensioni/ Draghi-sindacati: “tavolo da dicembre per superare legge Fornero”

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ La distanza tra Governo e sindacati sull'addio al lavoro a 62 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA