RIFORMA PENSIONI/ L’importanza di separare assistenza e previdenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PACIFICO

Come riporta Teleborsa, dopo l’incontro avuto con la ministra del Lavoro, Marcello Pacifico, in qualità di Segretario organizzativo di Confedir, ha detto di aver ricordato a Nunzia Catalfo “che è importantissimo subito aprire un tavolo sul regime post Quota 100, perché questo è l’ultimo anno in cui l’anticipo pensionistico è in vigore”. Pacifico ha anche spiegato che ha avuto rassicurazioni sul fatto che si è insediata la commissione per separare il welfare dalla previdenza e “questo è molto importante perché ancora oggi il medesimo capitolo di spesa finanzia la cassa integrazione e le pensioni e tutto ciò provoca un gap rispetto al resto d’Europa”. “Il problema Quota 100 è quindi fondamentale, senza dimenticare quello che avviene nella scuola, dove abbiamo il personale più vecchio del mondo ed anche il più esposto al rischio burn-out”, ha aggiunto Pacifico.

LA POSIZIONE DELLA UIL

Anche dalla Uil arriva apprezzamento per l’insediamento della commissione per la separazione della spesa previdenziale e assistenziale. “Si tratta di tenere distinte le prestazioni erogate dall’Inps perché nella attuale media del 16,5% del Pil, considerata a livello europeo per la spesa previdenziale italiana, viene inclusa anche la spesa assistenziale e le altre spese non di carattere previdenziale, mentre depurando questo dato emerge che in Italia per le pensioni si spende intorno al 12% , assolutamente in linea con la media europea”, ha spiegato, come riporta ascoli.cityrumors.it, Marina Marozzi, Segretaria generale della Uil Pensionati Marche.



