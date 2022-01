RIFORMA PENSIONI/ L’ingrediente per costruire una rendita robusta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ORLANDO

Milano Finanza ha intervistato Antonello Orlando, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, per commentare le novità di riforma pensioni introdotte per l’anno nuovo e gli ha anche chiesto che consigli darebbe a un giovane per quanto riguarda la previdenza complementare. Orlando ha spiegato che si tratta dell’“unico ingrediente fondamentale per potere costruire una rendita robusta”, visto che in futuro le pensioni pubbliche saranno “sempre più contenute”. Oltretutto la previdenza complementare presenta dei vantaggi sul fronte fiscale che aumentano con il passare del tempo e anche per questo conviene cominciare a costruire la propria pensione integrativa. MF ha chiesto a Orlando anche cosa potrebbe fare il Governo per rilanciare la previdenza complementare.

I CAMBIAMENTI NECESSARI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

“Occorrerebbe studiare strumenti che rendano sempre più accattivante il sistema di previdenza complementare sia per chi ha redditi più alti sia per chi è all’inizio della carriera. In particolare vanno ampliate le soglie di deducibilità annuali anche oltre i limiti attuali, specialmente per chi decida di aprire una posizione anche ai propri familiari, creando un sistema di bonus e innalzamento delle soglie di deduzione direttamente proporzionale al numero dei familiari per cui si crei una posizione in un fondo pensione. Oltre a questo, nell’ottica della nuova riforma Irpef, è necessario che non ci sia alcuna modifica del sistema di tassazione delle rendite, di modo che mantengano intatta la loro appetibilità sotto il profilo fiscale, anche nell’ottica di favorire il conferimento del trattamento di fine rapporto in un fondo pensione”, è stata la risposta di Orlando.

