RIFORMA PENSIONI/ Lo scivolo fino a 5 anni del contratto di espansione

Nell’approfondimento curato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro dedicato alle misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio si legge che “uno dei capitoli più sicuri della riforma pensionistica sarà quello relativo ai prepensionamenti, con in particolare la proroga del contratto di espansione. Il contratto di espansione è stato prorogato fino alla fine del 2021 e consiste in uno ‘scivolo’ finanziato da imprese e Stato che consente di accogliere i lavoratori che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021 e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 5 anni dalla prima decorrenza utile di pensione di vecchiaia o anticipata”.

Viene specificato che “l’azienda che sottoscrive un accordo in sede ministeriale, oltre ad esodare i lavoratori deve impegnarsi a rinnovare il proprio organico con nuove assunzioni a tempo indeterminato, e possibilità di formazione con integrazioni salariali finanziate da Inps. Il dipendente accompagnato a pensione percepisce fino a 5 anni di un assegno pari a quanto maturato in Inps fino al momento del recesso e gode di una protezione invidiabile: una garanzia contro qualsiasi futura riforma pensionistica peggiorativa, che tutela contro la dolorosa pagina di storia degli esodati” e che “la proposta contenuta nella manovra è di prorogare per altri 2 anni (dal 2022 al 2023) tale strumento e di allargarlo alle imprese (anche riunite in gruppo) complessivamente con organico di non meno di 50 unità lavorative”.

