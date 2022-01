RIFORMA PENSIONI/ Lo snodo per il Governo dopo la scelta sul Quirinale

RIFORMA PENSIONI, LO SNODO PER IL GOVERNO

Ieri c’è stato un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Un tema importante visto che, come ricorda Il Sole 24 Ore, senza un nuovo intervento ci sarà “il ritorno pieno della legge Fornero dal 1° gennaio 2023”. Il problema è che occorrono “decisioni politiche che hanno bisogno di un governo. E di una maggioranza disponibile a condividere le scelte”. E senza una decisione sul nuovo presidente della Repubblica non si capirà il futuro dell’attuale esecutivo. Anche Giuseppe Pennisi, in un articolo pubblicato su formiche.net, sottolinea che, “una volta eletto il capo dello Stato, il Governo dovrà rivolgere l’attenzione a pressanti temi economici correnti”, tra cui anche le pensioni.

IL CONFRONTO NECESSARIO

Secondo l’economista, “sarebbe auspicabile prima di procedere con i lavori per una nuova riforma della previdenza, quanto meno con confronto tra gli autori del documento ministeriale e quelli delle analisi del Centro studi itinerari previdenziali e quelli dello studio della Confedir, della Feder.S.P e V e della APS Leonida. Lo scopo sarebbe di partire con una base di dati certi e condivisi. Una sede possibile potrebbe essere il Cnel”. Questo perché continuano a esserci visioni e dati divergenti riguardo il reale peso della spesa pensionistica sul Pil. Un dato non certo marginale dal momento che occorre, soprattutto in sede europea, garantire che la spesa per le pensioni stiano entro certe soglie e non appesantiscano i conti pubblici. Sono note infatti le posizioni di Bruxelles su questo punto.

