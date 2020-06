RIFORMA PENSIONI/ L’utilità della diversificazione previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DIVERSIFICAZIONE PREVIDENZIALE

Con i nuovi coefficienti di trasformazione approvati dal ministero del Lavoro, come già evidenziato nelle scorse settimane, le future pensioni saranno più basse delle attuali a parità di contributi versati. Di fronte a questa situazione, non determinata da specifiche misure di riforma pensioni, cosa può fare un singolo cittadino? A questa domanda, che diventa più importante tenuto conto che il Paese è appena entrato in una crisi dagli esiti incerti, Luca Di Gialleonardo, dalle pagine del Sole 24 Ore, cerca di dare una risposta, considerando che “laddove la ripresa economica sia più lenta del previsto”, ci potrebbe essere “un possibile ulteriore intervento in riduzione dei coefficienti di trasformazione”. Dal suo punto di vista, è fondamentale “una diversificazione previdenziale”.

I RENDIMENTI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

“Anche la previdenza complementare ha subìto gli effetti negativi della pandemia, con rendimenti a inizio anno che hanno ridotto di molto le ottime performance del 2019. Rendimenti che tuttavia stanno già mostrando una leggera ripresa e che si spera possano colmare la caduta entro fine anno. I nostri nonni ci hanno insegnato a non mettere tutte le uova nello stesso paniere e il discorso vale anche in ambito pensionistico. Affiancare alla previdenza obbligatoria che opera in un regime a ripartizione e basa la propria ‘redditività’ sulla sola economia italiana un ulteriore strumento di risparmio a capitalizzazione e che può spaziare su opportunità di investimento non necessariamente legate al solo andamento del Pil italiano potrebbe essere una buona strada da percorrere”, spiega Di Gialleonardo.



