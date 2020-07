RIFORMA PENSIONI/ M5s sull’aumento degli assegni di invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DEI PENTASTELLATI

Sembra esserci una soddisfazione trasversale per l’approvazione dell’emendamento al decreto rilancio che aumenta le pensioni di invalidità. “Dopo diversi anni di assoluto immobilismo, abbiamo dimostrato che, se c’è la volontà politica, è possibile cambiare le cose in meglio”, sono le parole dei deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Affari sociali, che ricordano come M5s “è sempre stato vicino a chi è in difficoltà e continueremo a legiferare per dare una mano concreta a chi in questi anni si è sentito troppo spesso abbandonato dalla politica. È questa la nostra missione e andremo avanti con impegno e determinazione per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

LE PAROLE DI GIORGIA MELONI

Valentina Palmisano, deputata pentastellata, come riporta ostuninews.it, aggiunge che si tratta di “un risultato importante ottenuto lavorando in silenzio. Senza urla, ma con l’impegno quotidiano”, “un contributo in questo momento storico di enorme difficoltà che ha come unico obiettivo quello di alleviare, seppur in parte, le sofferenze di chi vive in una situazione di disagio”. Giorgia Meloni, come riporta lamicittanews.it, ha sferzato invece il Governo e la maggioranza dal palco della manifestazione del centrodestra che si è tenuta a Roma sabato, ricordando anche il tema delle pensioni di invalidità: “I tribunali sono chiusi. Ma loro pensano al bonus per i monopattini. O alla liberalizzazione della cannabis. Noi invece vogliamo aumentare le pensioni per gli invalidi. 274 euro al mese, una vergogna. Meno di un quarto di quanto ci costa un immigrato”.



