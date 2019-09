Riforma pensioni/ Mef, Gualtieri “Quota 100 rimane” (ultime notizie)

GUALTIERI “QUOTA 100 RESTA”

In una lunga intervista alla Repubblica ad assicurare sulla riforma pensioni e la permanenza di Quota 100 (almeno fino al termine della pratica sperimentale, ovvero nel 2021) ci pensa il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (Pd): dopo le ipotesi emerse di taglio anticipato della Quota 100 di un anno (o di modifiche sugli elementi come anni di contributo o di anzianità) e dopo il muro contro muro issato dal M5s, il nuovo titolare del Mef prova a metterci una “pezza”. «Quota 100 ha una durata triennale e l’orientamento e’ lasciare che vada a esaurimento», ha spiegato a Rep il successore di Tria chiamato nei prossimi mesi a comporre una complessa Manovra di Bilancio da organizzare in poco tempo. Resta però comunque non positivo il giudizio di Gualtieri sulla stessa Riforma pensioni, il che fa pensare che già dalla prossima Legge di Bilancio del prossimo anno potrebbe cambiare qualcosa sulla Quota 100: «L’Iva non salirà e Quota 100 resterà fino a scadenza. In un quadro di risorse scarse l’intervento sulle pensioni andava fatto in modo diverso; ma e’ sbagliato modificare costantemente le regole del gioco in materia previdenziale».

PENSIONI, RESTA IL NODO SCUOLA

Per il Ministro dell’Economia ora il “vento è cambiato” e tramite la nuova Manovra si avrà un dialogo e una standing del tutto diverso rispetto al Governo precedente: dalla riforma pensioni fino al Reddito di cittadinanza, passando per il Bonus 80 euro tutto sarà mantenuto con la speranza di un visione “comprensiva” da Bruxelles «Gli scontri continui con l’Europa – ha spiegato ancora Gualtieri a Repubblica – i proclami sui social e le assenze ai tavoli negoziali sono finiti. Si apre una fase nuova in Italia e in Europa e noi intendiamo esserne protagonisti. Fino a un mese fa si discuteva di flat tax, minibot e procedura di infrazione. Oggi i temi sono investimenti verdi, lavoro e asili nido». I problemi andranno comunque valutati sul medio-lungo periodo e non solo sul fronte europeo: prendendo il caso della Puglia, come riporta oggi il Quotidiano di Puglia, il “nodo” scuola resta un problema per il prepensionamento di diversi docenti tramite la quota 100. Nella sola Lecce «colta al volo la possibilità di Quota 100 e in circa 700 salutano la loro aula. Con l’effetto della giostra delle supplenze sull’inizio dell’anno scolastico». Su larga scala e con l’inizio della scuola appena scattato, non è un problema “da niente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA