RIFORMA PENSIONI/ Milleproroghe, la richiesta degli esodati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DEGLI ESODATI

Come noto, tra le misure di riforma pensioni contenute negli emendamenti alla manovra che sono stati bocciati in commissione Lavoro al Senato c’era anche la richiesta di riapertura dell’ottava salvaguardia degli esodati per trovare così finalmente una soluzione per circa 6.000 persone a distanza di otto anni dalla Legge Fornero. Il Comitato 6.000 esodati esclusi ha diffuso un comunicato per evidenziare che c’è ancora una possibilità per questo governo di fare ammenda e riparare alla vergognosa ingiustizia inflitta negando il provvedimento numerose volte promesso, e cioè inserirlo nel Decreto di fine anno che verrà discusso e approvato dalle Camere nei prossimi giorni”. Infatti, “l’emendamento sanatoria delle discriminazioni contenute nell’Ottava Salvaguardia verrà infatti nuovamente presentato dal Sen. Nannicini in occasione del Decreto Milleproroghe”.

L’ULTIMA SPERANZA PER IL 2019

Il Comitato “rilancia quindi l’appello al Presidente Mattarella, al Governo, in particolare al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che ci sta ignorando fin dal suo insediamento, e a tutte le forze politiche affinché questo sia l’ultimo Natale che gli Esodati devono trascorrere in queste condizioni insopportabili per cittadini onesti che, dopo aver mantenuto questo Stato per una vita, si ritrovano traditi dalle Istituzioni”. Vedremo se quello che già si preannuncia come un altro provvedimento difficile per il Governo, visto che non mancano alcune divergenze sui contenuti del Milleproroghe, potrà diventare l’occasione per sanare un’ingiustizia che si sta perpetrando da tempo in una sorta di “indifferenza” di buona parte della classe politica.

