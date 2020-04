RIFORMA PENSIONI/ Minime a 1.000 euro, chiesto ampliamento platea in Campania

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BONAVITACOLA

Si è parlato molto del piano che la Regione Campania ha predisposto per far fronte all’emergenza coronavirus, che prevede anche un’integrazione delle pensioni più basse per portarle a 1.000 euro nei prossimi due mesi. Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta, come riportato da ilciriaco.it, evidenzia che è stato “messo in piedi questo ponderoso piano socio-economico che prevede l’impiego di 900 milioni di euro. Abbiamo chiesto al governo nazionale di poter dirottare su questa piattaforma una parte dei fondi Ue e un pezzo dei Fondi di Sviluppo e Coesione che affiancano le risorse europee sull’infrastrutturazione”.

LA RICHIESTA DEL PD

“C’è una trattativa in corso per potere attuare questo piano che prevede cose semplici: non diamo vita ad operazioni da premio Nobel della macroeconomia, ma siamo pratici per portare i soldi direttamente nelle tasche dei cittadini. Si tratta di cose molto generaliste, ma efficaci. Penso alla misura sulle pensioni minime. Non è un caso averci pensato. Siamo certi che il nonno con quei 500 euro sarà cosa farci per i suoi cari. È una sorta di ammortizzatore sociale diffuso”, aggiunge Bonavitacola. Dai consiglieri regionali del Partito democratico, che sostengono la Giunta, arriva però, come riporta lostrillone.tv, la richiesta “di estendere l’integrazione delle pensioni minime fino a 1.000 euro anche a chi percepisce il contributo di invalidità e di reversibilità nelle famiglie monoreddito e quando la pensione è l’unica forma di sostentamento”. I dem si dicono certi che la loro richiesta verrà accolta dal Presidente Vnicenzo De Luca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA