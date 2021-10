Conferenza stampa Draghi e Franco: diretta video/ Manovra Bilancio e pensioni: i temi

DIRETTA VIDEO: DRAGHI E FRANCO IN CONFERENZA STAMPA SULLA MANOVRA 2022

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del Cdm convocato alle ore 15, terrà una conferenza stampa insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio: verrà presentata la Manovra di Bilancio 2022, una Finanziaria da quasi 25miliardi di euro composita dei punti di maggior discussione delle ultime settimane frenetiche tra Palazzo Chigi, Ministeri e partiti.

Come sempre sarà possibile seguire l’intervento del Premier (così come la presentazione del Ministro Franco e le risposte ai giornalisti) in diretta video streaming sui canali social di Palazzo Chigi: dopo l’approvazione ieri del Dl Recovery e nei giorni di forte fibrillazione nella maggioranza in merito agli scontri su pensioni e Ddl Zan, torna a parlare Draghi in conferenza stampa alla vigilia della sessione finale del G20 a presidenza italiana (sabato e domenica i leader mondiali saranno a Roma).

I POSSIBILI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA

Draghi e Franco presenteranno punto per punto i capitoli principali della prossima Manovra di Bilancio 2021, inviata poi in serata a Bruxelles per dar seguito al Documento Programmatico di Bilancio già strutturato e approvato la scorsa settimana. Sul fronte pensioni, Quota 102 ci sarà ma nel solo 2022 puntando alla mediazione tra Lega e Pd sulla flessibilità in uscita dal 2023 e sull’esclusione di un ritorno alla Legge Fornero (si studia una forma particolare di Quota 41 “fissa”). Nella Legge di Bilancio trova conferma il Reddito di Cittadinanza ma riformato e “stretto” nell’accesso: 8 miliardi di taglio sulle tasse, stop al Cashback dal 2022, bonus facciate confermato ma solo al 60%, Superbonus al 110% fino all’anno prossimo e apertura ai sindacati sul fisco sono gli altri punti principali della Manovra di Bilancio. Tra i temi della conferenza stampa non potranno sicuramente mancare accenni all’attualità politica interna (Ddl Zan, Green Pass, obbligo vaccini, terza dose) e agli esteri, con l’imminente G20 che proprio Draghi terrà sabato e domenica prossima a Roma.

