RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna, le indicazioni per le italiane all’estero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCHIRÒ

Angela Schirò ricorda che con le ultime misure di riforma pensioni è stata prorogata di un altro anno Opzione donna e che la misura “interessa anche le nostre emigrate che possono perfezionare i requisiti richiesti”. La deputata del Partito democratico eletta all’estero nella ripartizione Europa, secondo quanto riporta Askanews, evidenzia che a Opzione donna possono accedere “le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (perfezionabile anche con il meccanismo della totalizzazione dei contributi versati nei Paesi di emigrazione con i quali l’Italia abbia stipulato una convenzione bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale) ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome)”.

OPZIONE DONNA ANCHE PER LE ITALIANE ALL’ESTERO

Schirò non dimentica di specificare che è prevista una finestra, prima della decorrenza del trattamento pensionistico, pari a “dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti”, che diventano diciotto per “le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi”. La deputata consiglia “alle nostre connazionali in possesso dei requisiti previsti e interessate al pensionamento anticipato, e che abbiano ovviamente lavorato e versato contributi in Italia prima dell’emigrazione, di rivolgersi al patronato di riferimento in modo tale da verificare la convenienza” di Opzione donna, stante anche il ricalcolo contributivo dell’assegno previsto.

