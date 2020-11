RIFORMA PENSIONI/ Proroga Opzione donna anche per le italiane all’estero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCHIRÒ

Tra le misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio c’è anche la proroga di Opzione donna e Angela Schirò ricorda che l’estensione della possibilità “di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto (ed è questa la novità), un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome)” riguarda anche le italiane residenti all’estero. La deputata del Pd eletta all’estero, come riporta Askanews, spiega anche che “l’anzianità contributiva richiesta di 35 anni può essere maturata con il meccanismo della totalizzazione dei periodi contributivi versati sia in Italia che all’estero”.

OPZIONE DONNA ANCHE PER LE ITALIANE ALL’ESTERO

Questo significa, aggiunge Schirò, “che molte delle nostre connazionali residenti all’estero che fanno valere i requisiti richiesti potrebbero diventare titolari di un pro-rata pensionistico italiano anticipato (considerato che l’età pensionistica di vecchiaia italiana è attualmente di 67 anni sia per gli uomini che per le donne)”. Tuttavia, va ricordato che Opzione donna “prevede la possibilità per le lavoratrici di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico a condizione però che esse optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (che potrebbe comportare una riduzione dell’importo pensionistico rispetto al calcolo con il sistema retributivo)” e che ai fini della decorrenza della pensione occorre attendere 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, che diventano 18 nel caso delle lavoratrici autonome.



