RIFORMA PENSIONI/ Quattordicesima, le storture da sanare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA FIPAC

Arriva una richiesta di riforma pensioni che ha che fare con le quattordicesime. Secondo un sondaggio realizzato da Swg per la Federazione italiana pensionati attività commerciali, aderente alla Confesercenti, l’82% dell’extra pensione ricevuta a luglio servirà a pagare delle spese obbligate, in particolare relative alla salute, mentre l’8% potrà essere destinata al risparmio e solo il 5% a consumi veri e propri, in particolare per una vacanza o per altre spese legate magari ai saldi estivi. “Dal sondaggio emerge chiaramente come i percettori di quattordicesima aspettino la mensilità in più per pagare quello che non sono riusciti a pagare durante l’anno con le pensioni. Serve, sostanzialmente, a saldare gli arretrati e a fare quello che si è rinviato, interventi sanitari inclusi”, spiega Sergio Ferrari, Presidente Nazionale di Fipac Confesercenti.

COME CAMBIARE LA QUATTORDICESIMA

Dal suo punto di vista, “il quadro è di sofferenza: l’assegno in più arriva infatti a persone con un trattamento pensionistico modesto, entro i 13 mila euro lordi circa. Persone che ormai sono arrivate al limite, e avrebbero bisogno di un sostengo: sulle spese sanitarie, in primis, ma anche sulle bollette che stanno diventando un onere sempre più schiacciante per la popolazione anziana più debole. Una quota crescente dei nostri pensionati: per questo, riteniamo che vada alzato almeno a 15mila euro il tetto di trattamento previdenziale annuo lordo richiesto come requisito per accedere alla quattordicesima. Rimane, per altro, un’inaccettabile discriminazione nei confronti dei pensionati autonomi, i cui requisiti sono più stringenti di quelli previsti dai dipendenti: una stortura da raddrizzare al più presto”.

