RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, attesa modifica per agenti commercio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, MODIFICA IN ARRIVO SU QUOTA 100

Sembra che presto arriverà una circolare dell’Inps per fare chiarezza sulla riforma pensioni con Quota 100 con riguardo agli agenti di commercio. Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl e Usarci in un comunicato fanno infatti sapere che è arrivata “da Claudio Durigon, sottosegretario del Ministero del Lavoro, una prima importante risposta dopo la recente nuova nota con la quale le organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio erano tornate con forza a chiedere al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari chiarimenti e soluzioni per superare le difficoltà operative di accesso anticipato al pensionamento con ‘quota 100’”. La quale “non ha tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento e cessazione dell’attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli Accordi economici collettivi (Aec) che regolano il rapporto d’agenzia”.

IN ARRIVO UNA CIRCOLARE INPS

È stata quindi annunciata, come riporta Askanews, una circolare Inps per fare chiarezza, visto che, “nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate dagli agenti, la prevista impossibilità di cumulare la pensione ‘quota 100’ con i redditi derivanti dall’attività – pena la sospensione dell’erogazione della stessa pensione – impedisce all’agente di commercio di poter incassare quelle provvigioni, relative a ordini conclusi prima della conclusione del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto stesso, ma pagate successivamente a rapporto d’agenzia concluso”.

