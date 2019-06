RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, domande ancora sotto previsioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PIZZUTI

Durante la presentazione del Rapporto sullo Stato sociale 2019 “Welfare pubblico e welfare occupazionale” presso l’Università La Sapienza di Roma, Roberto Pizzuti, professore ordinario e direttore del master in Economia pubblica, secondo quanto riporta Il Manifesto, ha parlato dell’ultima Legge di bilancio, spiegando che “si mantiene nel solco della austerità espansiva, che è fallita in tutta Europa, senza risolvere con Reddito di cittadinanza e Quota 100 il problema della lotta alla povertà e di un sistema previdenziale iniquo”. Dal suo punto di vista, Quota 100 “sarà usufruita verosimilmente da un numero limitato di lavoratori visto che le domande al 30 aprile erano solo 116mila con circa il 20 per cento bocciate mentre il governo ha stimato 360mila uscite nel 2019 per 4,8 miliardi di costo”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI STIRPE

Pizzutti ha quindi ricordato che occorre fare qualcosa per i giovani che rischiano di trovarsi con una pensione molto bassa a causa delle loro carriere precarie. E ha rilanciato l’importanza di una “pensione di garanzia” per loro. Allo stesso evento, Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria, secondo quanto riporta Adnkronos ha detto che “dobbiamo porci un problema di sostenibilità del nostro sistema pensionistico che non possiamo risolvere cacciando gli immigrati”. Quelli “che lavorano, oggi, procurano all’Inps un saldo attivo di 38 miliardi. Dobbiamo trovare delle forme su come gestire il problema dell’immigrazione; ma non possiamo rinchiuderci in un recinto e pensare che questo riguardi solo la sicurezza”, ha aggiunto.

