RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e gli effetti nella sanità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100

C’è un certo pessimismo sugli effetti che la riforma pensioni con Quota 100 potrebbe avere sul sistema sanitario. Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, Segretari generali rispettivamente di Fp-Cgil Roma e Lazio, Cisl-Fp Lazio e Uil-Fpl Roma e Lazio, in una nota riportata da affaritaliani.it segnalo che “tra pensionamenti e uscite per ‘quota 100’, il sistema sanitario regionale rischia di non reggere alla prova del turnover: le 5 mila assunzioni programmate vanno almeno raddoppiate”. Secondo i tre sindacalisti, “serve un piano serio di assunzioni che copra davvero i fabbisogni delle aziende sanitarie e ospedaliere, e serve uno sforzo vero di coordinamento dei percorsi di stabilizzazione: con le aziende che procedono in ordine sparso si rischia di disperdere competenze e di perdere il controllo sul funzionamento dei servizi”.

IL PROBLEMA NELLA SANITÀ

Il punto è che “stabilizzazioni e reinternalizzazioni procedono a macchia di leopardo, e ancora va definito il percorso di stabilizzazione per i giubilari”. Dunque, “servono pochi principi chiari e rigorosamente applicati da tutti. I concorsi devono servire da bacino di reclutamento per tutte le aziende della regione, le selezioni devono riconoscere il valore delle competenze specifiche e delle attitudini dimostrate sul campo, gli organici devono essere misurati sui bisogni di salute reali delle persone”. Val la pena di evidenziare che il problema degli effetti della riforma pensioni sul sistema sanitario rischiano di farsi sentire non solo nel Lazio, ma anche in altre regioni, specie dove già la sanità non è molto efficiente.

