RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 sul piatto della trattativa con l’Ue (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DEL GOVERNO

È noto il fatto che l’Ue non è favorevole alla riforma pensioni con Quota 100. Sembra che il Governo italiano possa giocare su questo per riuscire a evitare una procedura d’infrazione che sarebbe certamente negativa per il Paese. Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, l’esecutivo “è pronto a mettere sul piatto della trattativa con l’Europa tutti i risparmi derivanti da reddito di cittadinanza e quota 100. In modo strutturale, non solo per quest’anno, ma anche nei prossimi”. Di fatto verrebbe messo “per iscritto e con dati puntuali, nella imminente lettera di risposta alle richieste di Bruxelles, che gli avanzi delle due misure cardine di Lega e Cinque Stelle saranno blindati da assalti politici di varia natura. E andranno a ripianare il disavanzo, a tenere dunque i conti in riga”.

I DATI DELLA RELAZIONE COVIP

Valentina Conte ricorda che “non si tratta di briciole. Dalle pensioni potrebbero arrivare tra i 5 e i 7 miliardi nel triennio. Dal reddito di cittadinanza almeno 3. Ma in quest’ultimo caso il bottino potrebbe salire molto più su”, per via dei controlli che potrebbero portare a revoche del sussidio. Il Sole 24 Ore, intanto, ha analizzato alcuni dati dell’ultima relazione della Covip da cui emerge che l’anno scorso solamente 6 dei 26,4 miliardi di Tfr dei lavoratori sono stati trasferiti ai fondi pensione e “negli ultimi dieci anni la quota di Tfr girato ai fondi pensione non ha mai superato il 21% del totale”. Inoltre, il 25% degli iscritti alla previdenza complementare l’anno scorso non ha effettuato alcun versamento contributivo. Un segnale non positivo per il secondo pilastro previdenziale.

