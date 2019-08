RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e il problema dei posti nella scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA DI QUOTA 100

Si è parlato molto delle conseguenze che la riforma pensioni con Quota 100 avrà nel comparto scuola. E l’Anief evidenzia che i posti che resteranno liberi dopo l’ingresso in quiescenza a settembre “non sono rientrati nel computo delle immissioni in ruolo, né per i trasferimenti e ora si scopre che nemmeno sono stati utili nell’ultima fase della mobilità, quella delle utilizzazioni annuali e delle assegnazioni provvisorie”. Marcello Pacifico, Presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, evidenzia che “in un Paese dove i ministeri e l’Istituto di previdenza nazionale si parlano e collaborano per il bene dei cittadini lavoratori, si sarebbe fatto ampiamente in tempo a trasmettere l’elenco delle cattedre, degli assistenti, dei collaboratori scolastici e dei presidi che hanno aderito” a Quota 100.

LA POSIZIONE DELL’ANIEF

“Invece, si è riusciti a fare peggio delle previsioni peggiori, arrivando a non rendere utili quei posti non solo per dare possibilità a migliaia di ‘vittime’ dell’algoritmo impazzito della gestione Renzi-Giannini di tornare a casa, ma nemmeno per le immissioni in ruolo, né per i trasferimenti e adesso neppure per le assegnazioni provvisorie”. L’Anief esprime quindi l’auspicio che almeno in fase di “ricognizione dei posti lasciati liberi dai pensionamenti sui posti Quota 100 – dall’Inps sono stati forniti più stime, l’ultima delle quali parlava di 27 mila posti complessivi – si proceda alle necessarie rettifiche delle Assegnazioni provvisorie pubblicate e che saranno pubblicate”.

