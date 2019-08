RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la “secessione” giovani-anziani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SECESSIONE IN ATTO

I diversi interventi di riforma pensioni hanno determinato una situazione di “secessione” tra i giovani e il resto della popolazione. È quanto evidenzia il Corriere della Sera, spiegando che c’è una divisione “tra chi ha lasciato il lavoro con il sistema contributivo o misto e chi andrà in pensione oltre i 70 anni con pochi spiccioli assicurati. Tra chi è rimasto in Italia e chi ora lavora all’estero”. Il quotidiano milanese cita una ricerca dell’Istituto Cattaneo che, elaborando dati Eurostat, “ha messo in relazione la spesa sociale in pensioni di anzianità e reversibilità con quella sociale e la quota di popolazione con più di 65 anni. Più sono alti questi rapporti e meno guardi al futuro. In questo caso siamo penultimi in classifica, con una quota del 59% (spesa pensionistica) e del 22% (over 65 su abitanti totali), davanti solo alla Grecia ma ben dietro tutti gli altri Paesi, Germania, Francia e Gran Bretagna comprese”.

IL LIMITE DEL SOVRANISMO

Per Roberto Sommella, autore dell’articolo, “non c’è nulla di male ad essere sovranisti, a patto che si metta davvero davanti a tutto la Patria, l’interesse nazionale e la difesa del presente dei nostri ragazzi. Ma se si permette a oltre 140.000 laureati di lasciare il Paese, il sovranismo diventa masochismo e la decantata sovranità diventa sovranità limitata. E nulla potrà quando tra poco resteranno in Italia solo pensionati, badanti e lavoratori attivi tra i quaranta e i sessant’anni, con un peso enorme sulle spalle: mantenere in piedi gli ottimi livelli di assistenza, senza avere però un futuro migliore del passato dei propri padri”.

