RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, ecco come limitare i danni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I LIMITI DI QUOTA 100

In un articolo pubblicato sul blog “Non solo economia” sul sito del Sole 24 Ore, Gianfranco Fabi parla dei recenti interventi di riforma pensioni in Italia, evidenziando che “quota 100 ha aggravato molti problemi, non solo di finanza pubblica. Il welfare italiano infatti è da molto tempo sbilanciato verso il sostegno della terza età e dei pensionati. Politica encomiabile se non sacrificassero risorse che potrebbero essere dedicate ai più giovani”. Il giornalista ricorda anche il problema di sostenibilità del sistema pensionistico italiano, poiché “non solo gli anziani, fortunatamente, vivono più a lungo e in buona salute, ma diminuisce il numero dei giovani che entrano nel mondo del lavoro e quindi che pagano i contributi necessari per sostenere il sistema”.

LA FLESSIBILITÀ NECESSARIA

Per Fabi, “un intervento sulle pensioni quindi dovrebbe non solo puntare ad un aumento dell’età media di pensionamento (il contrario quindi di quota 100), ma anche e soprattutto ad introdurre elementi di flessibilità che aiutino le persone a rimanere inserite nella vita sociale: lavori a tempo parziale, affiancamento a giovani apprendisti, staffetta generazionale. Nella logica di considerare il lavoro non come una gabbia o una schiavitù, ma qualcosa di positivo che può far crescere la persona, le singole imprese e la comunità”. Dal suo punto di vista, “Quota 100 resta comunque l’esempio di una politica fine a se stessa, con logiche politico-personalistiche e senza valutazioni realistiche degli impatti sociali ed economici a medio termine”.

