RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, gli effetti multipli sulla Pa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100

Si è parlato molto degli effetti della riforma pensioni con Quota 100 nella Pubblica amministrazione e la Fp-Cgil Marche evidenzia che nella regione da gennaio a settembre sono state “4.125 le domande di pensionamento presentate dai dipendenti pubblici di cui 1525 con Quota 100”. Per il Segretario generale Matteo Pintucci, “così si rischia il collasso di tanti servizi, nella sanità come negli enti pubblici”, anche perché “l’effetto di quota 100, non essendo stato controbilanciato da idonee misure d’inserimento di personale, esaspererà la già drammatica situazione degli organici di molte pubbliche amministrazioni nella regione”. Per quanto riguarda la sanità, tra i medici “si stimano uscite per pensionamento di 107 unità l’anno nel quinquennio 2016/2020 e 157 uscite l’anno per il successivo quinquennio, 2020/2025 con un grosso impatto sui servizi territoriali e sul sistema dell’emergenza urgenza. Non va meglio per il personale sanitario addetto alla riabilitazione, infermieristico, tecnico e di vigilanza/ispezione dove quota100 ha prodotto oltre 600 cessazioni di cui oltre 400 del personale infermieristico”.

PROBLEMI NON SOLO NELLA SANITÀ

Per Pintucci, “la situazione ancora più grave è nelle amministrazioni sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni come il comparto delle funzioni centrali (Ministeri, Enti Pubblici non economici, Agenzie Fiscali)”. Rischiano rallentamenti dell’attività anche il settore dei trasporti e quella della giustizia. Per questo per il sindacalista “occorre un piano straordinario d’investimento in riqualificazione del personale e di nuove assunzioni dando priorità alle funzioni fondamentali dello Stato e alla Sanità pubblica”.

