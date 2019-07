RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, i costi e i risparmi fino al 2027 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Si parla molto delle domande pervenute all’Inps per accedere a Quota 100 e del costo complessivo dell’ultima riforma pensioni. Alberto Brambilla, in un articolo sul Corriere della Sera, evidenzia che si è registrato, in quasi sei mesi “un progressivo calo delle domande, passate dalle circa 3 mila al giorno delle prime settimane (con picchi di quasi 4 mila) alle attuali circa 500 giornaliere”. Aggiungendo a questi dati le “96 mila prestazioni anticipate (con 42 anni e 10 mesi per i maschi e 1 anno in meno per le donne), 18 mila Opzione Donna e circa 12 mila domande per i cosiddetti precoci (41 anni di servizio) e 10 per Ape social”, e considerando che ci saranno domande che verranno respinte, in assenza di proroghe “il costo totale dal 2019 al 2027 per l’intero pacchetto si attesterà secondo le nostre ultime stime, intorno ai 27 miliardi, come avevamo previsto nel primo Report su Quota 100 di inizio anno”.

I COSTI E RISPARMI DI QUOTA 100

Per l’ex sottosegretario al Welfare, “si tratta indubbiamente di un costo molto elevato e considerando gli stanziamenti previsti, che fino al 2027 ammontano a 46,65 miliardi, “il risparmio sarà piuttosto elevato e pari a circa 20 miliardi”. Brambilla spiega poi che “perché aumentino i consumi attraverso un aumento di occupazione conseguente a Quota 100 e, dunque, un maggior potere d’acquisto per la popolazione”, “tale scenario si verificherebbe qualora il turnover (ossia la sostituzione del pensionato con un nuovo ingresso di un giovane) fosse del 100%”. “Tuttavia, si stima un turnover del 20%”.

