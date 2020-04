RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il cambio di rotta di Cazzola (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, IL RIPENSAMENTO DI CAZZOLA

Giuliano Cazzola non nega di avere criticato Quota 100 e il blocco dell’aspettativa di vita per le pensioni di anzianità, ma spiega di aver cambiato idea, a causa dell’emergenza determinata dal coronavirus. L’ex deputato, in un articolo su pensionipertutti.it, evidenzia infatti che queste misure di riforma pensioni “possono servire per ridurre i licenziamenti che la crisi economica (tanto più grave quanto più durerà la quarantena) determinerà”. Finora, aggiunge Cazzola, “i dati ci dicono che le adesioni a queste misure sono state inferiori del previsto. Ma nel prossimo futuro lasciare aperta una finestra per un pensionamento ravvicinato può rivelarsi molto utile per i lavoratori”.

Pubblicità

LE PAROLE DI PETRENGA

Giovanna Petrenga, invece, in una nota riportata da Askanews, evidenzia che “l’emergenza coronavirus non rappresenta solamente un’emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale che ha portato numerosi settori del nostro Paese in una posizione di stallo. Tra questi non va dimenticato il settore della giustizia che, secondo alcune indiscrezioni, vedrà prorogata fino al mese di maggio la sospensione di tutte le attività giudiziarie con un inevitabile ingolfamento delle stesse alla loro ripresa”. Per questo la senatrice di Fratelli d’Italia chiede “un intervento normativo immediato che deroghi al 30 giugno del 2021 il limite massimo per il collocamento in quiescenza dei magistrati, per chi logicamente fosse disponibile a tale prolungamento mediante un’apposita istanza, al fine di consentire un’immediata ripresa delle attività giudiziarie tale da non dilatare ulteriormente i tempi processuali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA