RIFORMA PENSIONI/ Le sollecitazioni dell’Anp-Cia per gli anziani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE SOLLECITAZIONI DELL’ANP-CIA

L’Associazione nazionale pensionati aderente alla Cia evidenzia che più di due milioni di italiani in quiescenza rischia di “precipitare in condizioni di indigenza se non si struttura un piano di tutele e aiuti mirati per una categoria che riguardando per lo più gli anziani, è già tra le più fragili e in difficoltà”. Come si legge sul sito della Cia della Toscana, viene giudicata positiva “l’introduzione dei ‘buoni pasto’ finanziati dal Governo e distribuiti dai Comuni”, perché aiuterà anche “i pensionati con trattamento al minimo, i quali vivono con pensioni esigue (515 euro mensili) e sempre più in isolamento, emarginazione e solitudine”.

LE PAROLE DI DEL CARLO

L’Anp apprezza anche “la decisione dell’Inps di anticipare e scaglionare il pagamento delle pensioni presso gli uffici postali proprio per evitare assembramenti e l’accordo di questi ultimi con l’Arma dei Carabinieri per la consegna a casa agli over 75 che non siano titolari di conto corrente o libretto e che non abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione della pensione”. Tuttavia, “si fa urgente la definizione di più azioni mirate che tengano realmente conto della morfologia complessa di cui è composta l’Italia”. Il Presidente nazionale dell’Anp, Alessandro Del Carlo, ricorda che “l’agricoltura è il pilastro del nostro Paese e va sostenuta con risorse adeguate, interventi puntuali e zero burocrazia, lo ribadiamo anche noi pensionati di Cia. Ancor più vedendo ancora tanti pensionati ex agricoltori in prima linea per assicurare, anche in questo momento terribile, la tenuta sociale e l’economia delle aree rurali”.



