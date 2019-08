RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il turnover generazionale non funziona (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Uno degli obiettivi della riforma pensioni con Quota 100 era quello di favorire un turnover generazionale nel mercato del lavoro. Tuttavia, secondo quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su “Il ricambio generazionale dell’occupazione”, non necessariamente le “politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più qualificate l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro”.

In particolare, si registra un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, per impiegati, conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli e per i militari. Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi. Secondo il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, i dati dicono che quindi che “le imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale”.

