RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, interrogazioni su effetti nella scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100 SULLA SCUOLA

Da Repubblica arriva un allarme sugli effetti della riforma pensioni sul mondo della scuola. “Saranno quarantaduemila i docenti che andranno in pensione, entro il 31 agosto prossimo. Fin qui, non è prevista alcuna sostituzione. Poco più di ventiduemila insegnanti (esattamente 22.197) lasceranno in anticipo grazie a Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi), ma nessun precario entrerà al loro posto”, si legge sul quotidiano romano. Anche per questo Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, “ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo perché il governo ‘non abbia stanziato un solo euro’ per programmare la trasformazione di parte dell’organico di fatto (chi davvero insegna nella scuola) in organico di diritto (chi è regolarmente assunto).

LE INTERROGAZIONI IN PARLAMENTO

“L’esecutivo trova i soldi per mandare in pensione i docenti con Quota 100 e non li trova per sostituirli con i docenti precari”, si legge nell’interrogazione. Anche Lucia Azzolina, deputata M5s, ha presentato un’interrogazione parlamentare evidenziando quanto sia “auspicabile che una parte dei posti liberati dall’accoglimento delle domande di pensionamento possa essere utilizzata al 50 per cento per le immissioni in ruolo a tempo indeterminato e al 50 per cento per le operazioni di mobilità. Se così non fosse, si dovrebbero attribuire nuove supplenze su quei posti con un aggravio del fenomeno della supplentite”. C’è da immaginare che non mancheranno di farsi sentire i sindacati su questo tema, considerando anche il confronto già aperto con il Miur.

