RIFORMA PENSIONI/ Cgil rilancia superamento Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INIZIATIVA CGIL

La Cgil continua a chiedere una riforma pensioni per superare la Legge Fornero. Per questo ha deciso di organizzare una serie di iniziative, sotto lo slogan “Rivolti al futuro”, “per aprire un confronto sui temi previdenziali affinché la riforma Fornero venga superata dando così un futuro pensionistico ai giovani, alle donne e ai lavoratori gravosi”. Come si legge sul sito di Rassegna sindacale, il primo appuntamento è stato fissato per domani, venerdì 19 luglio, alle 10:00 presso la sede in corso d’Italia. Oltre ai segretari confederali Giuseppe Massafra e Roberto Ghiselli, saranno presenti Raffaele Atti, Segretario nazionale dello Spi-Cgil e il professor Michele Raitano. Ci sarà poi una tavola rotonda cui parteciperanno Claudio Durigon, Maurizio Landini, Tommaso Nannicini e Renata Polverini.

GLI OBIETTIVI DEL SINDACATO

“Sarà l’occasione per la Cgil di illustrare cinque punti su cui si concentrerà l’iniziativa del sindacato. Garantire ai giovani un lavoro vero per una pensione dignitosa; Istituire una pensione contributiva di garanzia per permettere anche ai giovani e a tutti coloro che fanno lavori discontinui o con retribuzioni basse, di poter contare su una pensione dignitosa; Rimuovere i vincoli attualmente previsti per accedere alla pensione nel sistema contributivo, che penalizzano i bassi salari e i lavori discontinui; Superare l’attuale meccanismo legato all’aspettativa di vita, che condanna i giovani ad andare in pensione dopo i 70 anni, penalizzandoli anche nel calcolo della pensione; Favorire l’adesione dei giovani alla previdenza complementare”.

