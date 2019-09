RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, le proposte alternative (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALASSO

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, Vincenzo Galasso torna a evidenziare come, a causa degli ultimi interventi di riforma pensioni, compresa Quota 100, ci sarà un aumento della spesa pensionistica a favore principalmente di “un ristretto gruppo di sessantenni. Ne vale la pena?”. Per provare a dare una risposta, secondo l’economista, si possono usare due parametri: “efficacia ed equità delle misure e uso alternative delle risorse”. Pur riconoscendo che “chiedere più flessibilità in uscita è legittimo”, per Galasso “le misure previdenziali dello scorso anno premiano” “chi ha meno bisogno”. Dal suo punto di vista, poi, con le risorse stanziate per Quota 100 per il 2020 e il 2021, circa 7 miliardi di euro, si potrebbe far scendere il rapporto debito/Pil, scongiurare l’aumento dell’Iva o aumentare le spese per gli asili nido, aiutando quindi l’occupazione femminile.

L’ALTERNATIVA A QUOTA 100

L’economista propone anche di prendere spunto dalla Svizzera per “istituire un fondo pensione a capitalizzazione da usare come cuscinetto per finanziare le prestazioni future o una pensione di garanzia per i giovani”. In questo modo si potrebbero quindi lasciare le risorse di Quota 100 nel capitolo previdenza, andando però incontro ai giovani. In alternativa si può sempre pensare di destinare le risorse ai più anziani, ma “si può fare meglio di Quota 100. Basterebbe indirizzare i fondi verso la long term care, l’assistenza ai non autosufficienti, nei tre quarti dei casi ultrasessantacinquenni, in cui l’Italia spende meno della metà della media dei paesi Ocse”.

