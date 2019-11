RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 strutturale, ma con penalizzazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RISPARMI DI QUOTA 100

Su Econopoly, il blog del sito del Sole 24 Ore, Andrea Gorga ha scritto un articolo a nome del think tank Tortuga sulla riforma pensioni con Quota 100, evidenziando che è difficile stimare quali potrebbero essere i risparmi di spesa in caso di abolizione della misura pensionistica varata lo scorso anno e “dalle nostre simulazioni sembra difficile che si possa superare il miliardo di euro per il prossimo anno”. “È perciò evidente che non si può abolire quota 100 con lo scopo di reperire risorse economiche. Se così fosse, il governo si troverebbe una brutta sorpresa per gli scarsi risparmi. Gran parte del danno alla sostenibilità del sistema previdenziale è infatti irrecuperabile”, aggiunge Gorga, dando quindi un’indicazione utile a quanti, tra le file della maggioranza e dell’opposizione, sostengono l’opportunità di cancellare Quota 100 per avere risorse da stanziare per altre misure.

L’IPOTESI DI UNA PENALIZZAZIONE

Semmai, “una delle questioni più preoccupanti è lo scalino di cinque anni tra chi andrà in pensione nel 2021 e chi ci andrà invece nel 2022”, visto che potrebbe esserci la richiesta di “rendere più morbida la transizione”. E “se i partiti al governo tra due anni dovessero cedere alle probabili pressioni e decidere che il valore politico di un simile intervento può giustificarne l’adozione, ci ritroveremo nuovamente a discutere ulteriori misure che gravano sul sistema previdenziale”. Per Gorga ci si potrebbe già muovere quest’anno con una restrizione dei requisiti pensionistici o rendendo Quota 100 strutturale, ma con la previsione di una penalizzazione sul futuro assegno.

