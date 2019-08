RIFORMA PENSIONI/ Quota 41, esodati e donne: le richieste Inapi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE INAPI

La situazione di incertezza politica italiana preoccupa l’Istituto nazionale assistenza piccoli imprenditori, il patronato promosso dalla Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori, che in una nota evidenzia che “se la rottura dell’esecutivo, come è probabile sia, avverrà prima della prossima legge di Bilancio, in cui lavoratori, pensionandi, e imprenditori avevano riposto le loro speranze, date le innumerevoli rassicurazioni degli esponenti politici, il rischio è che le varie categorie (donne, esodati, precoci, imprenditori, esodati indennizzo commercianti) restino di nuovo ‘con un pugno di mosche in mano’ a causa di scelte scellerate dei propri governanti”. Insomma, c’è il rischio che le aspettative in tema di riforma pensioni vengano deluse.

LE PAROLE DI DOMENICO COSENTINO

Il Presidente dell’Inapi, Domenico Cosentino, spiega che dal prossimo esecutivo “ci aspettiamo una sola cosa ‘meno parole e più fatti’: per i pensionati, per i lavoratori ancora imprigionati dalla Fornero, penso ai precoci, che dopo 41 anni di contributi hanno il sacrosanto diritto di poter accedere alla quiescenza, agli esodati, in attesa da anni di ‘tornare a vivere dignitosamente’, alle donne, il cui lavoro di cura deve essere tenuto in considerazione anche ai fini previdenziali, non si può continuare ad usufruire di un welfare prezioso a costo zero, si dia dunque il giusto valore alle donne di oggi e di domani”. Dal suo punto di vista occorre dunque procedere “spediti verso una soluzione, affinché questo ‘teatrino politico imbarazzante’ finisca quanto prima, e l’Italia torni ad essere credibile anche agli occhi degli investitori”.

