RIFORMA PENSIONI/ Rifondazione Comunista: Quota 102 imbroglio da cassare

RIFORMA PENSIONI, LA CAMPAGNA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Come spiega, oggi “prende il via la campagna nazionale del Partito della Rifondazione Comunista contro la manovra di bilancio del governo Draghi e due misure emblema del carattere antipopolare delle sue politiche: l’aumento delle bollette e il ripristino della legge Fornero sulle pensioni con l’abolizione immediata di quota cento”. Il Segretario nazionale Maurizio Acerbo e il Responsabile nazionale lavoro Antonello Patta evidenziano che in tema di riforma pensioni “il governo Draghi continua sulla linea seguita da decenni dai governi che l’hanno preceduto: pur di non colpire le rendite e le grandi ricchezze, si bastonano i pensionati con allungamento continuo della vita lavorativa, pensioni bassissime, tasse anche dieci volte superiori ad altri paesi europei e, per moltissimi, adeguamento solo parziale all’inflazione”.

IL GIUDIZIO SU QUOTA 102

I due rappresentanti di Rifondazione comunista spiegano che “per le pensioni proponiamo di cassare l’imbroglio di quota 102; per gli uomini la pensione a 60 anni o con 40 di contributi; per le donne la pensione a 55 anni o 35 di contributi; che si metta fine alle pensioni sotto i mille euro e l’adeguamento integrale delle pensioni all’inflazione”. Si è svolta intanto l’assemblea dell’Anpa, l’associazione nazionale pensionati di Confagricoltura, durante la quale, come riporta La Provincia di Cremona, “è stato anche sottolineato il grave rischio di povertà che corrono i pensionati, in particolare gli autonomi, per l’inadeguatezza del sistema: quasi il 60% delle pensioni erogate dall’Inps nel 2020 hanno un importo inferiore a 750 euro”.

