RIFORMA PENSIONI/ Rivalutazione assegni dell’1,7% nel 2022 (ma non per tutti)

Come ricorda Il Sole 24 Ore, “l’anno prossimo gli importi delle pensioni in pagamento aumenteranno per effetto dell’adeguamento all’inflazione prevista nel 2021 e contestualmente verrà abbandonato il meccanismo di rivalutazione in vigore, con qualche modifica, dal 2012 per ritornare a quello a fasce”. Più nello specifico, “con il decreto ministeriale del 17 novembre scorso , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre, è stato stabilito che il tasso provvisorio da applicare nel 2022 per adeguare gli assegni previdenziali al costo della vita è dell’1,7 per cento. Si tratta di un dato provvisorio perché calcolato sui valori effettivi dei primi nove mesi dell’anno, mentre quelli degli ultimi tre sono stimati. A inizio 2023 si applicherà il valore definitivo”, con contestuale conguaglio.

IL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE A FASCE

La rivalutazione non sarà dell’1,7% per tutti gli assegni visto che, come detto, il meccanismo di indicizzazione funzione a fasce. Chi prende una pensione più alta vedrà ridotta la rivalutazione all’1,275%. Il quotidiano di Confindustria ricorda anche che “un fondo pensione estero non è tenuto ad operare da sostituto d’imposta per le prestazioni pensionistiche erogate”, quindi “i percipienti dovranno indicare le somme in dichiarazione”. La risposta a interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate è certamente di interesse dal momento che i fondi pensione comunitarie possono raccogliere adesioni sul territorio italiano e dunque più di un cittadino potrebbe trovarsi nella situazione di indicare le somme percepite in sede di dichiarazione dei redditi.

