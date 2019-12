RIFORMA PENSIONI/ Rifondazione e Anief contro Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL COMUNICATO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

In Francia ci sono state manifestazioni contro la riforma pensioni che si vuole introdurre. E la federazione provinciale di La Spezia di Rifondazione comunista evidenzia che “i lavoratori francesi difendono il diritto di andare in pensione a 62 anni e il sistema retributivo. Mentre in Italia si vuole eliminare una misura minimale come quota 100 i francesi rivendicano di abbassare la soglia per andare in pensione a 60 anni. Anche in Italia torniamo a rivendicare con forza l’abolizione della legge Fornero e perlomeno il diritto per tutti di andare in pensione a 62 anni, anzi per le donne prima con annualità di vantaggio”, si legge in comunicato riportato da La Gazzetta della Spezia.

LE PAROLE DI MARCELLO PACIFICO

Sempre a proposito delle manifestazioni in Francia, Marcello Pacifico, Presidente nazionale dell’Anief, ricorda che “a distanza di otto anni dalla riforma Monti-Fornero, le rigidità imposte da quel provvedimento non hanno avuto uguali in diversi altri Paesi a noi vicini”. Infatti, “se prendiamo come riferimento il prossimo anno, l’età pensionabile dei lavoratori italiani figura all’apice. E seguendo il canovaccio della Fornero, nel corso dei prossimi anni l’età di pensionamento salirà ancora, raggiungendo e superando i 70 anni”. Secondo Pacifico, in Italia “bisognava incentivare il trattenimento in servizio, dando facoltà a chi è più in forze e a chi è più motivato di rimanere. Non certo ritardando coattivamente chi ha versato regolari contributi anche per 40 anni e oltre, applicando pure decurtazioni incostituzionali”.

