RIFORMA PENSIONI/ Sbarra (Cisl): scongiurare scalone post-Quota 100 (ultime notizie)

Nel suo intervento a Firenze nel corso della mobilitazione unitaria sindacale di sabato, Luigi Sbarra ha parlato anche riforma pensioni, ricordando che occorre “aprire un tavolo per scongiurare lo scalone di cinque anni dal 1° gennaio del 2022 e ricostruire un sistema previdenziale che sia davvero sostenibile, stabile e inclusivo”. In particolare, secondo il Segretario generale della Cisl “bisogna ampliare la platea dei lavoratori usuranti e faticosi. Non è più rinviabile una pensione di garanzia per tanti giovani incastrati in occupazioni discontinue e precarie, part-time, in veri e propri lavori poveri”. E ancora “va valorizzato il lavoro di cura e la maternità, con il riconoscimento di almeno un anno in meno di contributi per ogni figlio”.

L’APPUNTO DI CAZZOLA

Per il sindacalista bisogna “in definitiva ridare al lavoro un volto umano stabilendo che 41 anni di contributi o 62 di età possono bastare in ogni caso. Bisogna rimettere in priorità l’obiettivo di una terza età dignitosa e attiva elevando gli assegni pensionistici e sbloccandone l’adeguamento”. Secondo Giuliano Cazzola, invece, per il post Quota 100 “esistono già degli strumenti, è utilizzabile il pacchetto Ape (nelle tipologie di sociale e aziendale). L’Ape sociale permette di far valere 63 anni di età e – a seconda dei casi – 36 o 30 anni di versamenti contributivi. L’Ape aziendale ha più o meno le medesime caratteristiche del contratto di espansione”. Intervistato da pensioniperutti.it, l’ex deputato ricorda anche che esiste una Quota 41 studiata per i lavoratori precoci.

