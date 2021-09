RIFORMA PENSIONI/ Stop a Quota 100, Franco: “ora legge equilibrata in Manovra”

MIN. FRANCO SULLA NUOVA RIFORMA PENSIONI

Dal 1 gennaio 2022 non vi sarà alcuna proroga per la riforma pensioni di Quota 100: qualora ce ne fosse ancora bisogno di una conferma, è giunto l’annuncio fatto ieri dal Ministro dell’Economia Daniele Franco durante la conferenza stampa sulla Italy Survey dell’OCSE. «Fra la fine del 2021 e l’inizio del prossimo anno avremo un forte cambiamento nei requisiti di pensionamento, e quota 100 scadrà. Siamo consapevoli che alcuni settori economici affrontano difficoltà, sono aspetti da tenere in considerazione», ha detto il titolare dell’Economia intervenendo a margine dell’evento.

Ora la discussione si sposta sulla prossima Manovra di Bilancio, dove il Governo Draghi attende di apportare una nuova riforma pensioni che possa essere sostenibile in termini di spesa ma anche sul fronte flessibilità: «sono fiducioso che l’esecutivo troverà una soluzione equilibrata nella prossima legge di bilancio», ha ribadito ancora Franco sottolineando come nel medio termine «siamo un Paese che invecchia e dovremo aumentare i livelli di occupazione, a partire da donne, giovani, italiani che vivono nelle regioni del Sud ma in generale tutti gli italiani».

STOP A QUOTA 100 ANCHE DALL’OCSE

È ancora il Ministro dell’Economia ad osservare come sul tema pensioni, lato Italia, «abbiamo alcuni problemi di breve termine e di medio termine. Sono fiducioso che il Governo troverà una soluzione fra queste diverse esigenze nella Legge di bilancio, non posso indicare la soluzione che abbiamo in mente, deve essere discussa nel Governo, ma sono fiducioso che troveremo il giusto equilibrio e che questo avrà il sostegno di tutto il Governo». In attesa però di capire quale sarà la nuova riforma pensionistica proposta dall’esecutivo, è chiaro anche dal pressing di Ue e OCSE come non sarà possibile una “riedizione” della Quota 100 o simili: «le pressioni sulla spesa legate all’invecchiamento demografico e agli interessi sono elevate e destinate ad aumentare nel lungo termine», ha spiegato ieri l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, rilevando la raccomandazione forte per l’Italia di «non rinnovare Quota 100 e Opzione Donna», ma anche di «ristabilire la correlazione tra età pensionabile e speranza di vita».

