Riforma pensioni/ Draghi ai sindacati: “pronti al tavolo sul post-Quota 100”

LA RIFORMA PENSIONI DEL GOVERNO DRAGHI

«Siamo pronti a discutere della prossima riforma pensioni dopo Quota 100»: l’annuncio è stato fatto ieri in conferenza stampa da Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. A margine del CdM sui nuovi decreti infrastrutture e incendi, e dopo aver ipotizzato per le prossime settimane un’estensione del Green Pass (con anche l’introduzione dell’obbligo vaccinale se necessario), il Premier ha delineato il piano delle riforme in questa seconda corposa parte della sua esperienza di Governo.

E così assieme al fisco, alla giustizia e alla concorrenza, il piano per le pensioni è pronto per essere discusso in tempo per la prossima Manovra di Bilancio: «seguiranno le riforme degli ammortizzatori sociali e delle pensioni sul tema Quota 100», ha detto Draghi. Non si è quindi sbilanciato su quale opzione verrà perseguita dall’esecutivo, anche perché al momento il tavolo ancora non è convocato e già gli scenari sono piuttosto intricati e complicati.

LE RICHIESTE DEI SINDACATI

La Lega di Salvini insiste sull’adozione della Quota 100 con qualche ritocco e con la spesa sostenibile dall’abolizione del Reddito di Cittadinanza; M5s e sindacati spingono per la Quota 41, così come anche l’UGL e il non disaccordo del Carroccio. Lato MEF e Ministero del Lavoro, al momento si punta “solo” sull’ampliamento dell’Ape Sociale per limitare i costi, trovando comunque la disponibilità di tutti i partiti della maggioranza ad adottarla come misura standard, con più categorie di “gravosi” da accettare per le domande di pensione. La nuova proposta di riforma pensioni è giunta ieri con la coppia di economisti Boeri-Perotti che dalle colonne de “La Repubblica” hanno ipotizzato una misura che favorisse la flessibilità in uscita, con 63 anni di età e un importo minore per l’assegno di pensionamento. Ieri infine, poco prima della conferenza stampa di Draghi, i sindacati hanno reso pubblica una lettera inviato al Capo del Governo per esprimere l’urgenza di convocare un tavolo al Ministero sui tanti nodi da risolvere, in primis la riforma previdenziale: «riforma fiscale, la riforma delle pensioni, della scuola e della PA», questi i cardini da cui ripartire in questo settembre già molto tumultuoso per i partiti, visto l’arrivo imminente delle Elezioni Amministrative (il 3-4 ottobre).

