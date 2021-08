RIFORMA PENSIONI/ Ugl: Quota 41 ed età pensionabile a 65 anni per le donne

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100

Quota 100 è arrivata al suo ultimo anno di vigenza, ma farà sentire i suoi effetti ancora nella scuola e nella sanità. Piacenzasera.it riporta le stime dell’Ugl, secondo cui “già a settembre 2021, con l’inizio delle lezioni, usciranno dal mondo della scuola 27.592 docenti di cui 16mila grazie a ‘Quota 100’. Del computo totale quasi la metà degli insegnanti (12.209) andrà in pensione soltanto nelle 6 regioni del Nord, Emilia Romagna inclusa (più di 2.000). Numeri che rendono le uscite preventivate più alte rispetto all’anno scorso e rendono più difficile il turnover. E la questione dell’avvicendamento del personale in ambito pubblico è difficile anche nel settore sanitario. A breve, infatti, fra corsa ai pensionamenti e mancanza di occasioni di formazione, nella nostra regione mancheranno migliaia di medici di base”.

LE RICHIESTE DELL’UGL

La Segretaria generale dell’Ugl Emilia-Romagna, Tullia Bevilacqua, ricorda che “attraverso il segretario generale Paolo Capone, abbiamo proposto al governo il progetto ‘Quota 41’, perché riteniamo che dopo 41 anni di versamenti di contributi ogni lavoratore e lavoratrice abbia il giusto diritto di andare in pensione e di godersi quello che non è privilegio, bensì, appunto: un suo preciso diritto. Inoltre, riteniamo fondamentale che per le donne che hanno cominciato a lavorare tardi, con più di 20 anni di contributi versati ed il raggiungimento di un’età avanzata, si valuti il limite di 65 anni per l’accesso ai requisiti pensionistici, senza dover far ricorso al regime delle quote e tenendo conto del fatto che alle stesse donne è demandato in ambito familiare un carico di lavoro (domestico e caregiver) difficilmente quantificabile o sopportabile dagli uomini”.

