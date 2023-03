Righeira, perchè si sono separati?/ I rumors sul calo della popolarità

I Righeira, il successo tra tormentoni estivi e la vittoria al Festivalbar

Nella storia globale della musica è difficile trovare la carriera di una band che sia riuscita a mantenere la propria formazione immutata a partire dal proprio esordio. I casi di scioglimento, per ragioni sempre più disparate, sono una casistica da mettere in conto ed è ciò che riguarda anche un gruppo italiano: I Righeira. Nel 2016, Johnson Righeira e Michael Righeira – per ragioni ancora oggi poco chiare – hanno infatti scelto di separarsi e continuare in autonomia i rispettivi percorsi artistici.

Johnson Righeira e Michael Righeira, duo storico della musica italiana conosciuto con il nome de I Righeira, hanno avuto una rapida ascesa verso il successo a partire dagli anni ’70, con l’apice toccato nel 1985 con la vittoria del Festivalbar. In quell’occasione, proposero un brano ancora oggi ricordato e suonato nelle radio, L’estate sta finendo. Altrettanto noti e apprezzati negli anni sono stati i loro brani in lingua spagnola, Vamos a la playa e No tengo dinero, veri e propri tormentoni intramontabili delle stagioni estive.

I Righeira, calo della notorietà e divergenze artistiche: i rumors sulla separazione

A dispetto di quasi 30 anni di successi incredibili, I Righeira – duo composto da Johnson Righeira e Michael Righeira – hanno lentamente iniziato un declino riguardante sia la notorietà che la rilevanza artistica. Dagli anni ’90 in poi il loro nome in ambito discografico e radiofonico è stato sempre meno presente, preludio a quella che sarebbe stata poi la decisione di separarsi artisticamente, nel 2016. Sulle questioni che avrebbero motivato la separazione, si è parlato a lungo proprio della questione notorietà come tesi principale.

La tesi del declino dopo tanti anni di successi si unisce ad ulteriori teorie sulle ragioni dello scioglimento de I Righeira, anche attribuibili alle necessità artistiche. Probabilmente, sia Johnson che Michael Righeira avevano esaurito l’energia necessaria per offrire insieme un contributo ulteriore con la band. Sulla questione, intervenne alcuni anni fa anche Stefano Righi – conosciuto come Johnson Righeira – pronunciandosi comunque in maniera piuttosto ambigua in una intervista per il Corriere della Sera. “Perché ci siamo separati? Non abbiamo più niente da condividere: sono riuscito a dilapidare i soldi mano mano che li guadagnavo… Adesso io e lui non abbiamo più nulla in comune”.











