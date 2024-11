Johnson Righeira è tra i protagonisti della nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro 2024, il festival musicale dedicato alla musica per bambini che si tiene annualmente in Italia dal 1959 e trasmesso su Rai1. Stefano Righi, questo il suo vero nome, dopo aver fatto cantare e ballare diverse generazioni con il tormentone “Vamos a La Playa” con i Righiera ha pensato di rimettersi in pista con un brano scritto per Lo Zecchino d’Oro. Si tratta di “L’estate sta iniziando” interpretata da Alessandro, 9 anni, di Barzanò (LC). Un brano solare e contagioso che porta la firma di Johnson Righeira sia nel testo che nella musica con la collaborazione di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Simone Lavezzi. Ma chi è Johnson Righeira? All’anagrafe Stefano Righi, inizia nel 1980 la carriera di cantante con il brano “Bianca surf” facendosi chiamare già con il suo nome d’arte. La svolta decisiva arriva pochi anni dopo: è il 1983 quando con Stefano Rota dà vita al duo musicale de I Righiera con cui poco dopo pubblica il primo singolo “Vamos a la playa”.

Il brano diventa un tormentone da milioni di copie vendute lanciando i Righiera nel panorama musicale italiano e non solo. Sulla scia del grande successo qualche mese dopo arriva anche un’altra potentissima hit come “No Tengo Dinero”.

Johnson Righeira, come è nata Vamos a La Playa

La fama di Johnson Righeira è indubbiamente legata alla super hit Vamos a la Playa, la canzone tormentone del 1983 che ha saputo poi farsi amare e cantare anche dalle generazione successive. Un successo strepitoso che il duo ha deciso di cantare in spagnolo. Come mai questa scelta? “Mi chiesero se ero stato influenzato dalla vittoria dell’Italia ai mondiali di Spagna…” ha confessato Johnson a Wired rivelando che dietro la scelta di cantare in spagnolo non c’è alcun riferimento ai quei mondiali di calcio. La canzone è nata quasi per caso come ha raccontato l’artista: “usavamo le lingue come suono che facesse parte del tessuto musicale del brano”.

Grazie a Vamos a la playa I Righiera hanno conosciuto ed incontrato anche personaggi di spicco della musica internazionale del calibro di Greg Kihn, Boy George. “Quando ci vide entrare in uno studio televisivo, si mise a cantare Vamos a la playa” ha raccontato Johnson!