Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati/ Svanisce il sogno del matrimonio

Rihanna torna single. Come svela in esclusiva il magazine Us Weekly, la storia d’amore tra la popstar e Hassan Jameel sarebbe finita dopo tre anni. Nessun annuncio ufficiale da parte dei protagonisti che non hanno mai parlato apertamente della relazione. Stando a quello che riporta Us Weekly, Rihanna e l’imprenditore avrebbero deciso di dirsi addio continuando a percorrere due strade separate in modo pacifico. Nessun rancore, dunque, tra i due anche se i motivi che avrebbero portato alla decisione di lasciarsi non sono ancora noti. Finisce così l’importante storia che Rihanna ha vissuto con il miliardario che ha cominciato a frequentare nel 2017 e che ha sempre cercato di tenere lontano dal suo mondo. Nonostante i paparazzi, infatti, Rihanna e Hassan Jameel hanno vissuto la storia nel massimo riserbo.

Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati: la cantante sognava il matrimonio

Con la fine della sua storia d’amore con il miliardario Hassan Jameel, Rihanna vede svanire il sogno di sposarsi e di avere una famiglia. Pur senza parlare mai apertamente della storia che stava vivendo con l’imprenditore, infatti, la popstar, pensando al proprio futuro, non aveva escluso la possibilità di sposarsi presto e di diventare mamma. «Sì, sto frequentando qualcuno. In realtà sono in una relazione esclusiva da un po’ di tempo e sta andando molto bene, sono così felice», aveva raccontato nell’intervista esclusiva con Anna Wintour. Sul desiderio di avere figli, poi, ai microfoni di Extra, aveva aggiunto: «Molte donne si mettono sulla difensiva. È qualcosa di personale. In fondo, è il nostro corpo, il nostro tempo. E non necessariamente diventare mamma è il sogno di tutte… ma è il mio».

