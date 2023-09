Rihanna mamma-bis, svelato il nome del secondo figlio/ Rispettata la tradizione della lettera “R”

Rihanna e ASAP Rocky: il nome del secondo figlio è Riot Rose

È stato finalmente rivelato il nome del secondogenito di Rihanna, nato poco più di un mese fa. La popstar ha sempre mantenuto un velo di riserbo sulla sua vita privata, specie da quando è diventata mamma lo scorso anno del primo figlio, RZA Athelston Mayers. Anche in quel caso non erano trapelate subito informazioni sul sesso e il nome del bebè, segno che la cantante ha voluto affrontare con i piedi di piombo e in modo indiscreto la sua prima maternità.

Kanye West e Bianca Censori, look shock a Milano/ Lei con la tuta trasparente, lui con il volto coperto...

Ora, però, le indiscrezioni parlano per lei. Rihanna e il suo compagno, il rapper ASAP Rocky, sarebbero diventati genitori di un bimbo di nome Riot Rose Mayers. A svelarlo è il sito The Blast. Il bebè, stando ad un certificato di nascita ottenuto dal sito, sarebbe nato lo scorso 1 agosto 2023 all’interno del Cedar Sinai Hospital di Los Angeles. La coppia ha così accolto con grande gioia il secondo frutto del loro amore. E, nella scelta del nome, hanno soprattutto confermato una tradizione molto particolare.

Luisa Corna verso il matrimonio con Stefano Giovino/ Data, location e invitati: "Non saranno tantissimi"

La tradizione della lettera “R” in famiglia

Rihanna e ASAP Rocky, infatti, hanno scelto come nome Riot Rose per mantenere invariata la tradizione di famiglia di avere la lettera “R” come iniziale. Oltre alla stessa Rihanna e a Rocky, anche il loro primo figlio ha un nome che inizia per “R”, RZA Athelston Mayers, che prende ispirazione dal famoso soprannome rap dei membri del Wu-Tang, celebre collettivo hardcore hip hop americano. Inoltre, il nome Riot potrebbe essere ispirato all’omonima canzone, rilasciata all’inizio di quest’anno dal padre rapper in collaborazione con Pharrell Williams.

Emily Ratajkowski "Divorziare a 30 anni? È chic"/ "Non c'è niente di meglio che sentirsi ancora attraenti..."

Il nome del secondogenito della coppia è stato finora un mistero. La prima volta, il nome del primo bebè non è stato reso pubblico fino a settimane dopo la sua nascita. In questo caso il nome è stato reso noto dopo poco più di un mese. La buona notizia, riferisce The Blast, è che Rihanna ha mostrato le foto di RZA pochi mesi dopo la sua nascita. I fan, pertanto, sperano che faccia lo stesso con Riot.











© RIPRODUZIONE RISERVATA