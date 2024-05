Rinnovo Lautaro Martinez/ Calciomercato Inter: Marotta aspetta, ma l’argentino fa sul serio! (30 maggio 2024)

RINNOVO INTER-LAUTARO MARTINEZ: MAROTTA OFFRE 6 MILIONI!

La stagione dell’Inter è stata di quelle trionfali soprattutto per la conquista della Serie A. Terminata questa stagione, però, l’Inter sta facendo i conti con situazioni spinose da risolvere per continuare a vincere. Dopo l’addio di Zhang e l’approdo di Oaktree, i tifosi nerazzurri sono in apprensione per quello che riguarda il rinnovo Lautaro Martinez. Il capitano e trascinatore dell’Inter in questa stagione andrà in scadenza a giugno del 2026 e Marotta è già a colloquio con l’entourage dell’argentino per trovare un accordo. Lautaro, al momento, percepisce dall’Inter uno stipendio pari a 6 milioni di euro a stagione e la richiesta del suo agente è quella di raddoppiare la cifra ed arrivare a 12 milioni. Per l’Inter sono richieste impossibili da soddisfare. Marotta, in nome della società, ha offerto all’argentino un contratto intorno agli 8 milioni di euro ma la distanza tra le parti rimane ancora troppo ampia per sperare in un accordo tempestivo.

RINNOVO INTER-LAUTARO MARTINEZ: L’ARGENTINO FA SUL SERIO?

Per il momento in casa Inter c’è la volontà di aspettare Lautaro Martinez e capire cosa vorrà fare del suo futuro e se sarà ancora legato ai nerazzurri. Marotta si è detto tranquillo e lo ha ribadito in occasione della consegna del premio Rosa Camuna aggiungendo che Lautaro ha grande senso di appartenenza verso il club milanese. Nonostante ciò, però, la distanza tra le parti è ancora molto ampia. La speranza è che una delle due parti ceda alle richieste dell’altra trovando un accordo ragionevole che permetta all’Inter e a Lautaro di continuare insieme la loro avventura nel calcio italiano. Il desiderio della nuova proprietà targata Oaktree è quello di costruire la squadra intorno a Lautaro Martinez. Marotta vorrebbe consegnare ad Inzaghi una base solida per favorire la nascita di un ciclo vincente. La mossa vincente da parte dell’Inter girerà intorno ai bonus da garantire al calciatore argentino che potrebbe accettare una cifra più bassa di parte fissa per guadagnare con i bonus. Ad oggi il calciomercato dell’Inter è indecifrabile e passerà soprattutto per la scelta di Lautaro Martinez.











