Rino Barillari e Antonella Mastrosanti a Storie Italiane/ “Ci amiamo da 20 anni ma..”

Ospite speciale a Storie Italiane di oggi è stato il paparazzo Rino Barillari. Il calabrese che ha fatto la storia delle foto del gossip portando sui giornali i volti della Dolce Vita, oggi è in studio con al fianco l’amata moglie Antonella Mastrosanti con la quale ormai sta da venti anni. Eleonora Daniele lo presenta come il re dei paparazzi e di sicuro non sbaglia visto che Rino Barillari è il volto storico del gossip quello che andava alla ricerca di storie vere e di grandi interpreti e non delle starlette di oggi e dei finti scoop. Prima di parlare della Dolce Vita e della mostra che ospita le foto del maestro, Eleonora Daniele lancia un video in cui mette insieme le foto e i ricordi che condivide con l’amata moglie. Lui stesso si commuove, gli occhi gli si riempiono un po’ e alla fine ammette: “Non è possibile tornare insieme”. Con un po’ di rammarico Barillari ammette che ancora qualcuno lo riconosce e gli chiede dove si trovi la via della Dolce Vita e questo significa che l’amore c’è ancora, così come è vivo quello con la moglie Antonella.

UN AMORE CHE DURA DA VENT’ANNI

Lei stessa racconta: “Questo amore nasce vent’anni fa. Ci siamo incontrati a Roma, lui mi ha avvicinato ma mi stava antipatico. La quotidianità e la lunga frequentazione ci ha portato ad amarci così. Rino è un grande, un grande signore, una bellissima persona, è una cosa indescrivibili. E’ diverso da quello che conoscete. E’ un punto di riferimento anche se ha un carattere tosto come i calabresi. Come tutti litighiamo ma dopo un po’ tutto passa“. Rino Barillari ammette di essere geloso della sua donna ma due anni fa hanno deciso, all’improvviso, di sposarci: “Abbiamo fatto un matrimonio molto stretto e da 500 siamo arrivati a 33. Mio figlio si è arrabbiato perché non è stato invitato, i miei cugini, tutti”. Siamo sicuri che tutti lo perdoneranno, soprattutto alla luce del sentimento che lo lega ad Antonella.

