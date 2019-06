Rino Gaetano, 38 anni dalla morte/ 2 giugno, incidente mortale: l’inizio del mito

Un vuoto lungo 38 anni quello lasciato da Rino Gaetano, geniale cantautore e leggenda senza tempo del panorama musicale nostrano. Era il 2 giugno 1981 quando l’artista crotonese rimase vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte sulla Nomentana a Roma. Quella fu anche la data che segnò il suo ingresso nel mito grazie alla sua personalità e alle sue canzoni, dissacranti, ironiche, innovative. Un’infanzia, la sua, non semplice e segnata sin da bambino da un trasferimento importante, la Crotone, sua terra di origine, a Roma all’età di 10 anni. La sua personalità si pose sin da subito in contrasto con l’ambiente della musica italiana di quegli anni. Lui, che tanto amava presentarsi come un cantautore, proprio per via del suo umorismo dissacrante usciva dai classici schemi racchiusi dietro questo termine. Impiegò due anni prima di pubblicare, nel 1974, il suo primo album ma dovette attendere l’anno seguente con “Il cielo è sempre più blu” prima di renderlo popolare. Con “Berta filava” fu aperta a tutti gli effetti la strada che lo rese riconoscibile al 100%. Fu poi il turno della hit “Gianna” che ancora oggi rappresenta uno dei titoli più amati di Rino Gaetano. Ma nel suo repertorio anche brani del calibro di “Ahi Maria” e “Mano a mano”. Quando il 2 giugno di 38 anni fa ci lasciava, Rino Gaetano aveva appena 30 anni.

RINO GAETANO MOTIVA 38 ANNI FA: LE SUE CANZONI

Fortemente legato alle sue origini Calabresi, Rino Gaetano rifiutò sempre ogni forma di etichetta che tentarono negli anni di attribuirgli. Non si schierò mai politicamente ma non per questo nelle sue canzoni non mancarono i riferimenti e le critiche alla classe politica italiana del tempo. Il tema che però univa le sue canzoni era sempre quello degli emarginati, non quelli tradizionalmente riconosciuti come i sottoproletari, gli alcolisti, i drogati, quanto noi stessi. Questo lo ritroviamo anche in brani come “Mio fratello è figlio unico” e fu lo stesso Gaetano a spiegarlo in una delle sue tante dichiarazioni oggi riportate per l’occasione da Corriere.it. “A me piace esasperare le cose, amo i paradossi. Dire che mio fratello è figlio unico perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, i malpagati e i frustrati non è demagogia. Io analizzo la situazione dell’escluso, dell’emarginato della società e ne concludo che in fondo siamo tutti figli unici”, diceva. Ma Rino Gaetano parlava anche d’amore ma ancora una volta a suo modo: “Non ho mai raccontato una storia d’amore mia, perché raccontare i fatti miei può anche dare fastidio alla donna che sta con me, potrei correre il rischio di perderla: a questo punto preferisco perdere la canzone”, diceva.

