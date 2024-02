Alessandro Gaetano, chi è il nipote di Rino Gaetano?/ Dal ricordo dello zio alla polemica con Giorgia Meloni

Rino Gaetano, chi è il nipote Alessandro Gaetano? “Ho molti ricordi mio zio”

Nella puntata di oggi del programma di Caterina Balivo, La volta buona, sarà ospite Alessandro Gaetano, chi è il nipote di Rino Gaetano? È il figlio della sorella del grande artista, Anna. È nato nel 1972 a Roma, ha dunque 52 anni ed ha due fratelli. È un musicista ed ha formato insieme ad Marco Rovinelli, Alberto Lombardi e Fabio Fraschini il gruppo Rino Gaetano Band dedicata ad omaggiare lo zio diffondendo le sue canzoni. Sulla sua vita privata, invece, si hanno poche informazioni.

Anna Gaetano, chi è la sorella di Rino Gaetano?/ "La notte della morte di mio fratello feci un incubo"

Alessandro Gaetano è il nipote di Rino Getano e l’anno scorso, ospite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, ha ricordato in maniera commosso lo zio morto prematuramente: “Ho tanti ricordi, lui nella sua villa che doveva ammobiliare, aveva un cucinino per il caffè e una brandina, mentre c’era una stanza in cui creava. Un giorno io aprii una porta e lui mi urlò contro perché stava sviluppando.”

Rino Gaetano com'è morto? Teorie e misteri/ Deceduto a soli 31 anni in un incidente stradale

Alessandro Gaetano difende la memoria dello zio Rino Gaetano: la polemica con Giorgia Meloni

Di recente, invece, Alessandro Gaetano si è fatto notare per una polemica scoppiata con Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio, infatti, per festeggiare la sua vittoria alle ultime elezioni politiche aveva utilizzato la canzone di Rino Gaetano, scritta con Riccardo Cocciante, A mano a mano. Ebbene tale scelta non è piaciuta affatto alla famiglia dell’artista scomparso che, tramite Alessandro Gaetano, in un’intervista a La Repubblica ha spiegato i motivi: “La famiglia Gaetano si dissocia da qualsiasi utilizzo ed abuso della persona di Rino e delle attività svolte a suo nome, nell’ambito del Rino Gaetano Day, che sia destinato a fini politici e propagandistici. Non se ne può più.”

Rino Gaetano com'è morto? Teorie e misteri/ Deceduto a soli 31 anni in un incidente stradale

Il nipote di Rino Gaetano, Alessandro aveva continuato così il suo sfogo: “Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene. on è una questione di destra e sinistra. È un problema di uso strumentale dell’amore che la gente ha per questo straordinario artista. Avremmo detto lo stesso se ad appropriarsene fosse stata la sinistra. E questo nonostante Rino fosse di sinistra, iscritto al partito.” Invitando tutti a smettere di strumentalizzare le sue opere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA