Ripi, un morto e diversi intossicati a pranzo di Natale del Comune/ Aperta indagine

Dramma a Ripi, provincia di Frosinone. Un morto e numerosi intossicati al pranzo sociale di Natale organizzato dal Comune. La tragedia si è consumata domenica 15 dicembre 2019: come spiega Ciociaria Oggi, una giornata di festa, aperta agli over 60 e ai dipendenti comunali, si è trasformata in lutto. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Contrade Ripane e il centro sociale Zio Nino: circa 300 invitati in tutto, con il servizio di catering affidato a un operatore del ripano. Tutto è andato per il meglio, sottolinea il portale: serviti due primi, un secondo, contorno, macedonia, panettone e spumante, in un clima di festa e gioia. Ieri però sono arrivate le prime segnalazioni di malori, fino alla morte di un anziano…

DRAMMA A RIPI: UN MORTO AL PRANZO DI NATALE DEL COMUNE

Come evidenzia Ciociaria Oggi, almeno trenta persone hanno accusato malori di vario tipo: dissenteria, crampi alla pancia e nausea. Alcuni di loro si sono presentati al pronto soccorsi. Ad avere la peggio è stato Sossio Celli, padre dell’ex sindaco di Ripi: l’87enne è morto dopo una crisi respiratoria. Sono in corso le indagini dei Carabinieri ed Asl Fr1: le forze dell’ordine hanno effettuato dei sopralluoghi e dei sequestri nella sede della ditta che ha preparato il catering, aggiudicato attraverso un regole bando indetto dall’amministrazione ripana. Da valutare se ci sia una correlazione tra la morte di Celli e il pranzo: l’ex primo cittadino ed i familiari hanno presentato denuncia contro ignoti. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con il sindaco Piero Sementilli che si è attivato per chiedere delucidazioni al ristoratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA