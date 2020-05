Ripresa Liga/ Tebas:”Si gioca l’11 giugno. La prossima stagione partirà 12 settembre”

Pubblicità

Ma oltre ai campionati italiani, anche in Spagna si sta facendo in fretta per decidere della ripresa della Liga nazionale: già in precedenza federazione, Lega e governo hanno infatti dato il proprio via libera alla ripartenza della stagione e in questi giorni stiamo solo attendendo che venga ufficializzato il calendario per il finale del campionato 2019-20. Ancora però non è arrivato nulla di ufficiale da parte delle alte sfere del calcio spagnolo, ma intanto nuove conferme ci arrivano dallo stesso presidente della Liga Javier Tebas, intervistato questa mattina dal portale Marca. Tebas, ha infatti confermato la data ufficiosa della ripresa della Liga 2019-20, fissata dunque al momento per il prossimo 11 giugno, ma pure ha dato notizie importanti per la prossima stagione. Tebas nell’intervista ha infatti affermato che salvo nuovi colpi di scena legati naturalmente alla pandemia da coronavirus, la stagione 2020-21 della Liga prenderà il via il prossimo 12 settembre.

Pubblicità

RIPRESA LIGA: DUE FASCE ORARIE, SI GIOCA TUTTI I GIORNI

Ma prima di guardare alla prossima stagione, come dicevamo prima, mancano ancora le date ufficiali e gli orari per le partite per la ripresa della Liga 2019-20: oltre infatti alle affermazioni di Lega e Federazione manca ancora l’ultimo ok da parte del Ministro della salute spagnolo che però non dovrebbe mettere i bastoni tra le ruote, considerati anche i numeri positivi che emergono legati alla pandemia in Spagna. Ma oltre a questo ultimo via libera, ecco che il piano per la ripresa della Liga pare pronto: è infatti intenzione tornare in campo il prossimo 11 giugno per chiudere la stagione già entro il 19 luglio prossimo. Un vero tour de force dunque per i club del primo campionato spagnolo che di fatto saranno in campo ogni giorno per disputare le 11 giornate regolari che mancano, ma in tre fasce orarie differenti e già individuate: si giocherà alle ore 19.30 e 21.30 (o 22) in settimana, mentre nel weekend si aggiungerà un fischio d’inizio alle ore 17.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA