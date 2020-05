Ripresa Premier League/ 4 nuovi positivi al coronavirus, Deeney si allena ma…

Pubblicità

Anche in Gran Bretagna si accelera per la ripresa della Premier League, dopo lo stop alla stagione imposto agli inizi di marzo per l’esplodere della pandemia da coronavirus, ma non sono sempre ottime le notizie che ci arrivano. Proprio il giorno dopo il via libera alla ripresa degli allenamenti con contatto fisico tra i giocatori, votato in Assemblea dai 20 club del primo campionato nazionale, ecco che ci arriva la notizia della riscontrata nuova positività al coronavirus di 4 altri soggetti tra giocatori e staff che compongono la Premier League, dopo un terzo giro di tamponi. I 4 dunque si assommano agli già 8 casi positivi riscontrati nelle precedenti sessioni di test: di questi non se ne conoscono ovviamente generalità e condizioni anche se se si sa che appartengono a tre club differenti. Per loro ora sarà necessario un periodo di autoisolamento della durata di una sola settimana, come già occorso in casi analoghi in precedenza. La lega, comunicando quanto sopra, ha poi aggiunto che nuovi test verranno presto ancora effettuati.

ANCHE DEENEY TORNA AD ALLENARSI E RIVELA: “INSULTI VIA SOCIAL”

Ma nonostante la notizia di nuove positività al coronavirus all’interno della Premier League, ecco che il cammino verso la ripresa della stagione 2019-20 prosegue senza colpo ferire. Già da oggi infatti i club hanno iniziato gli allenamenti collettivi e pure abbiamo visto scendere in campo il capitano del Watford Troy Deeney. Il giallonero solo qualche giorno fa aveva comunicato la sua decisione di non tornare in campo per gli allenamenti, preoccupato della possibilità di portare a casa il virus a suo figlio, nato prematuro e con difficoltà respiratorie. Deeney ha però confessato in un intervista per la CNN Sport: “In realtà ho solo detto che non sarei tornato ad allenarmi per la prima settimana, ma tutti hanno inteso le mie parole come un rifiuto definitivo”. Ora però dopo un buon confronto con la società e pure con Jonathan Van Tam, vice Chief Medical Officer del governo, Deeney si è convinto a tornare a giocare: “Van-Tam mi ha dato fiducia assicurandomi che sta facendo del suo meglio, il fattore di rischio dipenderà dai giocatori”. Ma nell’intervento Deeney non esita a raccontare anche delle minacce e degli insulti che ha ricevuto per la sua decisione di non scendere in campo subito: “Ho ricevuto dei messaggi nei quali veniva augurato a mio figlio di contrarre il Coronavirus”.



