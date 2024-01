Riscaldamento in casa, i trucchi per risparmiare/ L’esperto: “Dal termostato al cappotto interno”

E’ arrivato il freddo e il gelo in tutta Italia dopo un periodo decisamente mite. Molti i nostri connazionali che in questi giorni hanno alzato il riscaldamento della propria casa, con il rischio però di ricevere delle bollette salate. Come fare quindi per risparmiare? Luigi Gabriele, esperto di consumi e presidente di Consumerismo, è stato ospite stamane negli studi di Uno Mattina per parlare dei trucchi che permettono appunto di risparmiare sul riscaldamento: “Con i dovuti accorgimenti di uso e manutenzione degli impianti possiamo usare bene il nostro riscaldamento al di là che si tratti di autonomo e centralizzato, caldaia o termostufa, ottenendo il massimo e risparmiando il più possibile”.

La prima regola è quella di programmare il termostato: “Ogni numero sulla valvola termostatica corrisponde ad una temperatura: la minima è uno, circa 17 gradi, la massima è 5, superiore ai 25 gradi e la posizione corretta è la 3, fra i 19 e i 20 gradi”. Poi bisogna sostituire i filtri dell’aria: “Nel caso in cui abbiamo i condizionatori, sistema di riscaldamento che molti italiani hanno introdotto negli ultimi anni. Emettono aria e hanno filtri, e se non li puliamo il condizionatore fa più fatica a lavorare”.

RISCALDAMENTO DELLA CASA, I TRUCCHI PER RISPARMIARE: “DOBBIAMO COPRIRE LA NOSTRA CASA”

Altro trucco per risparmiare sul riscaldamento è quello di isolare gli ambienti: “Dobbiamo ‘coprire’ la nostra casa, possiamo utilizzare i cappotti interni, un cartongesso con un buon isolamento da 3 o 4 centimetri per chi non può fare interventi esterni. Altro strumento utile, anche se abbiamo gli infissi buoni, è usare delle tende che isolano dal calore, e sono a basso costo”.

“Ci sono poi gli spifferi dentro casa – ha continuato – non tutti sanno che sotto la porta c’è un’area e isolando quello potrebbe ridurre notevolmente le perdite”. Attenzione anche ai bonus per le caldaie, così come ha ricordato Luigi Gabriele: “Con il conto termico erogano denaro fino a 5.000 euro per sostituire le vecchie caldaie con quelle nuove e poi ci sono tutti gli ecobonus che permettono detrazioni fiscali”.

